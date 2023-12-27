未熄煙頭遺害 扶手梯陷火海

焫着雜物愈燒愈旺 聖誕累街坊 缺德市民「無手尾」貪方便，自製「火辣辣」聖誕累街坊！大埔太和邨前日懷疑有人隨手丟棄未熄煙頭，焫着邨內一條扶手電梯底下的雜物，由於該處堆積大量物品，令火勢迅速擴散，愈燒愈旺，扶手電梯被烈火燒灼，猶如置身火爐。消防抵達現場，從熾熱火舌間搬走雜物，阻止烈火蔓延進逼，經一番努力才撲熄火災。而在昨日凌晨時分，沙田水泉澳邨亦有單位遭遇祝融，驚動鄰居報案，幸好消防撲救及時，並未釀成大禍，初步相信火警是雪櫃短路引起。

前日傍晚6時許，大埔太和邨愛和樓旁邊一條扶手電梯的底部有廢紙雜物起火，大火猛烈燃燒，連扶手電梯亦難逃一劫，慘遭烈燄烘烤。途經市民目睹火光熊熊，大家均不敢靠近半步，隨即致電報案。

雪櫃短路 水泉澳邨單位失火 消防接報到場，發現火場面積約3米乘4米，由於現場有電單車停泊及滿布雜物，消防員為免雜物助長火勢蔓延，以及阻礙救火工作，加快手腳將相關物品逐一搬離火場，同時針對火頭位置射水，扶手電梯下的火勢亦漸漸減弱，未幾被完全撲滅。消防在現場調查後，懷疑有人亂丟煙頭惹禍，幸無造成人命傷亡。

另外，昨日凌晨2時許，沙田水泉澳邨林泉樓一單位失火，從窗門湧出大量濃煙，不少鄰居被煙味驚醒，乍見大廈周遭濃煙滾滾，連忙報案求救。消防趕抵現場，即破門進入單位，並且動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，迅速將火撲熄，事件中無人受傷，毋須疏散。涉事單位牆身熏黑，有部分家具被焚毀，消防視察過屋內情況後，相信是雪櫃短路引致火警，起火原因無可疑。