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屯門市廣場單位遭淋紅油
屯門市廣場一單位遭淋紅油刑毀。
【本報訊】昨晨約11時，屯門屯盛街1號屯門市廣場一單位被發現遭人淋潑紅油，執法人員奉召上樓了解，見到涉事單位的大門沾滿紅油漬，門外地面亦被濺污，經調查及向戶主了解後，案件列作「刑事毀壞」跟進，現正翻查閉路電視片段，追查淋油狂徒的身份和去向。
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