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男子尋短 女友人上門救回

北角美輪大廈單位內有男子燒炭。 北角美輪大廈單位內有男子燒炭。
北角美輪大廈單位內有男子燒炭。
【本報訊】昨晨11時許，北角書局街1至25號美輪大廈一名姓黃（51歲）男子懷疑在單位內燒炭，幸好其女友人及時上門發現，慌忙將炭弄熄及打開窗門通風，並且報案求救。據了解，事主獲救時神志不清，待救護員到場時，他已經回復清醒，由救護車送院救治。執法部門在單位內尋獲遺書，惟事主尋短原因仍有待了解。
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