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危坐欄杆墮海 醉漢獲救送院

墮海男子獲救送院。（胡德威攝） 墮海男子獲救送院。（胡德威攝）
墮海男子獲救送院。（胡德威攝）
【本報訊】昨日早上6時許，有市民途經土瓜灣興仁街2號對出位置發現有人墮海，慌忙報案求助。救援人員趕赴現場，發現一名男子在離岸數米海面載浮載沉，立即將其救回岸上，交救護車送院治理。墮海男子姓黃（24歲），獲救時滿身酒氣，據了解，事發前黃坐於海旁欄杆上，疑意外失平衡墮海。
事主坐於欄杆上失平衡墮海。事主坐於欄杆上失平衡墮海。
事主坐於欄杆上失平衡墮海。
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