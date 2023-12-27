危坐欄杆墮海 醉漢獲救送院

【本報訊】昨日早上6時許，有市民途經土瓜灣興仁街2號對出位置發現有人墮海，慌忙報案求助。救援人員趕赴現場，發現一名男子在離岸數米海面載浮載沉，立即將其救回岸上，交救護車送院治理。墮海男子姓黃（24歲），獲救時滿身酒氣，據了解，事發前黃坐於海旁欄杆上，疑意外失平衡墮海。