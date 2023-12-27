長假打擊交通違例 東九新界南27人就逮

東九龍 ：涉案車輛被拖走檢驗。

不乏酒駕藥駕 另逾700司機超速收告票 不少駕駛者會趁聖誕節假期外出，但歡度節日的同時，亦要時刻遵守交通規則！東九龍及新界南總區執法部門針對節慶假期，上周六（23日）起加強打擊交通違例事項，結果在3日內拘捕27人，當中涉及無牌駕駛、危險駕駛及酒駕藥駕等罪行，並且將對超過700名違規「開快車」的司機發出告票。執法部門呼籲駕駛人士，相關嚴重罪行一經定罪，可能會被判處監禁和停牌，大家切勿以身試法。

上周六至本周一，東九龍總區執法人員在區內展開打擊停牌、無牌駕駛、超速駕駛及危險駕駛的行動，一共拘捕4名男子（21至50歲）及一名41歲女子，分別涉嫌「無牌駕駛」、「停牌期間駕駛」、「容許他人無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「超速及危險駕駛」。其中3名被捕人士已獲准保釋候查，須於明年1月上旬返署報到；另外一男一女正被扣留調查。

行動中，人員偵測到逾700輛車輛超速行駛，將會票控有關司機；另就其他交通違例事項，發出122張定額罰款通知書。此外，人員亦向250名司機進行隨機酒精呼氣測試。

被捕人包括5通緝犯 同樣時段，新界南總區執法部門亦在區內進行代號「田狩」的反酒駕、藥駕及反罪惡聯合行動，於各區主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊節日假期的酒後和藥後駕駛罪行。

3日行動期間，人員共拘捕21男一女（25至60歲），分別涉嫌「酒後駕駛」、「駕駛未獲發牌的車輛」、「沒有第三者保險而使用汽車」、「在取消駕駛資格期間駕駛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「危險駕駛」，其中5人被發現為被通緝人士。

另外，人員合共向1,347名司機進行酒精呼氣測試，截查455名人士及搜查了141輛汽車，並對違例司機發出了29張定額罰款告票，同時扣查4輛懷疑經非法改裝的車輛。