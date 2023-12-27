炒垃圾車 旅巴司機送院

【本報訊】昨晨6時許，一輛旅遊巴沿大埔汀太路行駛，至大埔體育館對開轉入汀麗路時，疑失控撞向停泊路邊的垃圾車。旅遊巴車頭損毀，擋風玻璃爆裂，姓楊（62歲）司機肩部受傷，需由救護車送院治理，意外原因有待調查。