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炒垃圾車 旅巴司機送院

旅遊巴車頭損毀，擋風玻璃爆裂。 旅遊巴車頭損毀，擋風玻璃爆裂。
旅遊巴車頭損毀，擋風玻璃爆裂。
【本報訊】昨晨6時許，一輛旅遊巴沿大埔汀太路行駛，至大埔體育館對開轉入汀麗路時，疑失控撞向停泊路邊的垃圾車。旅遊巴車頭損毀，擋風玻璃爆裂，姓楊（62歲）司機肩部受傷，需由救護車送院治理，意外原因有待調查。
垃圾車停於路旁。（張開裕攝）垃圾車停於路旁。（張開裕攝）
垃圾車停於路旁。（張開裕攝）
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