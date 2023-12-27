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深水埗過路捱撞 64歲女捲車底

女事主被困車底。 女事主被困車底。
女事主被困車底。
【本報訊】昨日下午近4時，一輛七人車由深水埗九江街右轉入福華街時，意外撞倒一名正在橫過馬路的64歲女子。女事主的腳部受傷，肩膊紅腫，其後由救援人員救出車底，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。涉事七人車右邊車頭受損，執法人員向姓莫（59歲）男司機作出查問，正深入了解意外經過。
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