東呼即應：電子牛肉乾罰款易遲交 恐漏睇電郵短訊添爭拗

東呼即應關注新措施 市民擔心抄牌也不知 本港已引入電子形式的交通罰款（俗稱電子牛肉乾）措施。行政長官會同行政會議月初建議進一步修訂現時多條交通條例，允許以電子方式派送予車主，告票或未必一定貼車身，有關建議初步計劃於2024年第3季實施。《東呼即應》關注新措施對市民的影響，有市民擔心自己沒有經常檢查電郵和短訊，倘被抄牌也不察覺，錯過電子告票而加重罰款。業界亦質疑措施擾民、添煩添亂，認為若沒有即場抄牌的告票，違例司機就會辯稱不知被抄牌，繳交罰款廢時失事兼添爭拗。

現時執法部門發出違例泊車定額罰款通知書，即俗稱「牛肉乾」，需要面交駕車人士又或者把「牛肉乾」固定於涉事的汽車上。行會於12月5日建議修例，容許執法人員就交通罪行或違例事項發電子告票，並於違規後12小時內傳送通知。修例要求登記車主及駕駛執照等持有人向運輸署提供電郵地址或電話號碼作聯絡之用。

告票過期罰額增 市民孔先生認為，有關安排不太好，因為有時泊車後被抄牌也不知道，便沒有警覺性，如果有實體「牛肉乾」，起碼見到後便知道原來這裏是不可泊車，他指自己平時數天甚至一周也不會檢查電郵和短訊，因此擔心告票會過期，導致被提高罰款。

市民何先生認為，電子化罰款如果仍未普及或運作仍未完全暢順，暫時可以不實行，應待到發展成熟，在穩定的時機再推出。

政府指「會保留紙本告票以供不時之需」，政策實施初期，預計會持續發實體紙本告票。但香港的士小巴商總會理事長周國強表示，政府要明白營業車的狀況，尤其是的士和小巴有日更和夜更，如果司機以後說收不到告票，假設沒有了即場抄牌的告票，司機就大條道理說自己不知道抄牌。

責任或推卸車主 周又指，如果交罰款和堂費的話，費用多數會推卸給車主，要車主負全責，廢時失事且多了爭吵，導致愈來愈少人願意做車主。政策實施初期如果實體和電子告票都有的話，可能不會增加很多工作量，但如果當司機沒有了實體告票，司機被抄牌就會將責任推給車主和打理人，工作量就會增加。

自2020年3月起，執法部門逐步展開「電子定額罰款通知書先導計劃」，讓前線執法人員以手提裝置讀取或輸入違泊車輛的資料，並即時印製定額罰款通知書，因手寫而引起的人為錯誤減少，提升了執法準確性，由2020年共發出271萬張「牛肉乾」，至2021年及2022年分別大幅飆升到330萬張和336萬張，增加了逾60萬張。

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