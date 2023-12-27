醫健：健康在您手：滑雪熱身知多啲

滑雪一向是港人旅行的熱門行程之一，既可以挑戰自己，更可以欣賞冰天雪地的美景。初學者一般先體驗容易上手、有兩支滑雪杖保持平衡的雙板滑雪（Ski）；相反單板滑雪（Snowboard）則需要更多核心肌群發力，以及下肢重心轉移來平衡，要求相對更高的技巧。滑雪既刺激又歡樂，但也暗藏危機，因此無論初學者或高手都必須做足熱身運動，避免受傷。

七成受傷涉及跌倒 熱身不可少 根據香港骨科醫學院指出，近年在外國滑雪受傷後返港的治療個案有上升趨勢，通常以扭傷為主，嚴重則為骨折。參考國外的研究顯示，因為滑雪導致受傷的人，有超過七成與跌倒有關。到底怎樣才能夠安全進行滑雪運動呢？

首先，開始滑雪前應先做足夠熱身運動，例如可以手持滑雪杖進行原地抬腿約30秒，做3至4組，讓身體逐漸適應厚厚的滑雪服和裝備，並提升個人血液循環。此外，不要輕視熱身上肢的重要性，而單板滑雪人士的上肢受傷風險，相比雙板滑雪人士高。因為進行單板滑雪時跌倒，不像雙板滑雪一樣能依靠雪杖支撐身體。

再者，雪地積雪厚而軟，不少人在跌倒時下意識以手部着地，嚴重可導致上肢扭傷或骨折。因此，為了減輕受傷的風險，可以針對手腕，肩關節旋轉肌袖及胸肌等進行熱身運動。

總括而言，不論是旅行體驗或訓練，進行任何類型運動都離不開先熱身。若身體感到疲倦乏力，代表響起警號，應先休息一會，切忌逞強。

聖雅各福群會賽馬會We WATCH優活健康計劃健康管理教練梁倬

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