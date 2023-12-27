打鼓嶺堆填區男工夾斃 承辦商收暫時停工通知

【本報訊】前日下午打鼓嶺發生致命工業意外，一名負責操作廢物傾倒台的姓李（60歲）男工人，在禾徑山路新界東北堆填區處理垃圾時，被一輛倒車駛入廢物傾倒台的垃圾車拖頭撞倒，他被夾在該傾倒台的石躉及車底之間，胸傷吐血，最終傷重不治。勞工處發言人昨表示，已向有關承辦商發出「暫時停工通知書」，正全速進行調查；也有議員質疑政府為何不強制安裝安全設備，直言「無可能咁就收貨」。

勞工處發言人表示，處方高度關注該宗事故，對於在意外中有工友身故，該處十分難過，並對其家屬致以深切慰問。處方在得知意外發生後，已即時派員到意外現場展開調查，並已向有關承辦商發出「暫時停工通知書」，停止其使用該廢物傾倒台，直至信納有關承辦商已採取措施消除有關危害，才可恢復使用。

當局拒強制裝感應設備 發言人強調，該處正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。環保署亦表示十分重視事件，已要求承辦商必須全力配合勞工處調查，並要在5天內向署方提交報告。

議員田北辰指這類意外屢見不鮮，今次意外與11月油麻地鋼筋墜下意外相似，均涉及司機看不到該意外範圍的人，釀成悲劇，他指實際上問題十分容易解決，只要在車身安裝裝置，當感應進入危險範圍的人，就算司機踩油，車也不會移動，就已經可以避免意外。他表示，之前已經就會否強制規定工地機器安裝設備質詢勞福局局長，惟對方僅表示先呼籲，質疑為何不能強制要求承建商安裝，導致又一宗悲劇，直言「無可能咁就收貨」。