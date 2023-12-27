共創明Teen第一期結束 4位友師獲嘉許

【本報訊】協助學生擺脫跨代貧窮的「共創明Teen計劃」第一期結束，香港中華煤氣有限公司宣布，共有4名友師獲嘉許。其中於公司任職高級系統操作經理的梁慧中表示，計劃中配對了一名中三學員，在一年內共參與了17項活動，包括參觀故宮文化博物院、天際100香港觀景台，以及觀看香港芭蕾舞團表演等。她指，最深刻是學員比想像中活躍及投入，更在自己的鼓勵下，嘗試站出來於眾人面前分享看法，自此對該學員刮目相看。

親切關懷 打開學員心扉 另一位友師陸桐光則獲得「親切關懷獎」，自言自己小時候家境不太好，藉參加計劃幫助一些基層學生，他配對了一名中一學員，並憶述初次見面時，留意到對方的眼鏡鼻托斷了，便立刻帶該學員去配一副新眼鏡，之後他又帶學員參加不同的活動，如溜冰、宿營、製作咖啡等。他指，一點點的關懷累積下來，逐步打開學員心扉，譬如由一開始對方不說話，到後來願意互動分享。

至於「亦師亦友獎」，則由嚴小慧及盧建莊奪得，其中嚴所配對的學員，是一位有意輟學的中三女生。嚴憶述，首次見面時該學員默不作聲，沒有笑容，她想方法與對方打破隔膜，故嘗試帶同年紀與學員比較相近的女兒一起參與活動，後來發現學員與她女兒談起化妝話題時大感興趣，彼此關係亦逐漸拉近，「佢(學員)會主動搵我一齊參加活動，傾心事，問我升學意見」，在鼓勵之下，學員放膽追夢，報讀職業訓練局的相關課程，成功找到目標。