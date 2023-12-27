首10月新登記私家車 逾6成屬電動

【本報訊】電動車發展在香港日漸普及，環境及生態局局長謝展寰在網誌上表示，2017年香港的電動私家車佔新登記私家車的比率約9%，而2023年首10個月新登記電動私家車的數目為22,970輛，佔所有新登記私家車總數約64.3%，即約三分之二的新登記私家車是電動車。而本港的充電網絡亦會配合電動車增長擴大，謝展寰提到新建樓宇的停車場必須具備充電設備的基礎條件，才可獲給予總樓面面積的豁免，而現時已批出超過78,000個相關停車位，其中逾30,800個停車位已落成。至於已落成的屋苑及停車場，亦有不同計劃增加充電基礎設施。

充電服務市場化 料明年中完成 謝展寰又提到月中公布，逐步將政府停車場的電動車充電服務市場化的政策，他指現時政府的公共充電設施免費提供服務，違反用者自付的原則外，更會窒礙其他公共充電服務的正常發展，所以交由市場營運，並收取充電費，收費會由中標營運商參考同區電動車中速充電服務當時的收費水平而訂定。葵芳停車場及堅尼地城停車場，將率先分別於12月28日及12月29日晚上起，收取充電服務費用，而餘下位於72個政府停車場逾1,400個中速充電器，亦會逐步實施充電收費，預計有關充電服務市場化計劃，將於2024年年中完成。

他續指，政府計劃明年開始招標試行把油站轉為充電站，以及鼓勵部分現有油站加裝充電設施，目前亦有不同機構宣布，計劃為旗下的停車場提供電動車公共充電站，他有信心在2027年年中前，將公共和私人充電停車位的總數提升至約20萬個的目標。