國安處通緝13男女 另拘4人涉金援逃犯

【本報訊】在2019年爆發社會運動後，不少涉事人士在全國人大常委會通過《港區國安法》前後離開香港。國安處早前先後宣布兩批通緝名單，合共13名潛逃海外人士，各人懸紅100萬元，並凍結其資產，當中包括前眾志執委羅冠聰。另外，國安處早前亦拘捕4名男女，他們涉嫌透過網上眾籌平台，資助在逃的羅冠聰和許智峯。

國安處在今年7月宣布懸紅各100萬元，通緝任建峰、袁弓夷、許智峯、郭榮鏗、郭鳳儀、劉祖廸、羅冠聰及蒙兆達等8人，指他們干犯嚴重國家安全罪，鼓吹制裁或恐嚇香港官員。

第二批被通緝的5人，包括鄭文傑、許穎婷、邵嵐、霍嘉誌及蔡明達，分別涉嫌煽動分裂國家罪、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，以及煽動顛覆國家政權罪。

經網上眾籌 資助分裂國家 國安處亦拘捕兩男兩女，分別29至68歲，涉嫌違反《港區國安法》第41條，以金錢資助他人實施分裂國家。被捕人士分別報稱為電梯技工、補習老師和退休人士。

羅冠聰和許智峯早前透過網上平台眾籌，呼籲支持他們繼續實施危害國家安全行為活動。國安處經調查後，發現上述4名男女，自2020年12月至2023年11月期間資助羅冠聰和許智峯，金額介乎一萬至12萬元不等，調查亦顯示他們瀏覽羅冠聰和許智峯的帳戶，因而被扣查。