酒店賓館營辦過渡屋新申請叫停

【本報訊】政府於疫情期間推出「酒店和賓館作過渡性房屋用途先導計劃」，幫助大受打擊的酒店與賓館業，當中不少租約於近月陸續到期，隨旅遊業逐步復甦，部分業主因旅客市場而不再參與計劃，而多個參與計劃的非政府組織，均表示有意向政府申請延長計劃，房屋局表示，截至6月底「資助使用酒店和賓館房間作為過渡性房屋的先導計劃」共批准了9個項目，合共提供816個房間，會善用「支持非政府機構推行過渡性房屋資助計劃」的餘款，讓已營運的酒店和賓館項目在可行情況下，延長現有租約。

不過，隨着本港旅遊業逐步復甦，再考慮到因酒店和賓館房間面積一般相對較小及不可以煮食，難以照顧大家庭的需要，因此已不再接受酒店或賓館作為過渡性房屋的新申請。局方強調，會善用餘款讓已營運的酒店和賓館項目在可行情況下延長現有的租約，繼續服務有需要人士。

社協指計劃達致「社區三贏」 社區組織協會幹事吳衛東指，社協的計劃逾146人受惠，已獲房屋局准延長租約，他指私人市場一人單位月租逾4,000元，而計劃下的一人單位租金僅為綜援計劃下受助人可獲發租金津貼的2,515元，加上有獨立廁所，居住環境較佳。吳衛東指計劃不但幫助經營者度過疫情難關，亦為露宿者提供棲身之處，為社區經濟帶來活力，形容是「社區三贏」。

吳續指，一般過渡性房屋為期5年，先由政府批地，再由非政府組織建屋及營運，住戶約滿兩年便會遷出，換入新住戶，而賓館計劃租戶之租約長短，則與非政府組織與業主簽署的合約掛鈎，形容計劃上樓較快、大廈有升降機、集中在油尖旺區，吸引重視出入方便的住戶，惟缺點是房間間隔相對不一，不能明火煮食，他認為家庭傾向申請其他過渡性房屋，賓館計劃受惠群體多屬單人戶。