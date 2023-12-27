蟠龍半島 享地利僭建成風 監管走漏眼縱容

偏遠反變優勢 明目張膽違規 屋宇署和地政總署早前到屯門蟠龍半島作聯合巡查，據實地調查及航拍相片所顯示，初步證實有14間獨立屋涉及非法佔用政府土地，當局共向20間僭建獨立屋的業主發出清拆令，並檢控了其中4間獨立屋的業主。測量師學會前會長何鉅業昨指以往政府普遍容許位於偏遠地區的獨立屋，以短期租約的方式租借官地作花園用途，但質疑當局沒有密切監管，加上不容易察覺僭建或霸佔官地情況，容易「走漏眼」；有議員直指紅山半島超過八成獨立屋出現僭建是「幾離譜」，批評當局執管力度不足，罰則亦欠阻嚇力，令業主視收到清拆令如同「食生菜」，促政府修例令涵蓋面更闊及加強罰則。

靠近海邊 修正工程有難度 曾到現場視察的何鉅業昨在電台節目中指出，該處不少土地有構築物且規模較大，如樓高兩層的平台，整體長度超出短期租約地段的好幾米或10多呎外，形容情況比較複雜；蟠龍半島一帶的斜坡岩石較多，承重會比較穩固，相信山泥傾瀉的風險比起紅山半島較微，但由於難以得知相關建築是否達標，不能排除潛在的危險性。他又認為在修正工程上有一定難度，因為接近海邊，要使用大型機械不容易，要小心按部就班處理，因為難以得知相關建築是否達標，以及建成多年後會否帶來風險。

他表示，以往政府普遍容許位處偏遠、無發展空間地區的獨立屋，以短期租約的方式租借官地作花園用途，蟠龍半島不少業主在原本物業的地段外，亦有與政府簽訂短期租約，故情況比早前紅山半島僭建問題更複雜，他質疑當局「走漏眼」，未有密切監管業主有否僭建或違規使用，促請屋宇署和地政總署盡快就規管官地短期租約設立完善的合作機制，以辨認和規管出租的官地，並加重刑罰。

執法不力 清拆令當「食生菜」 出席同一節目的議員江玉歡指紅山半島超過八成獨立屋出現僭建，形容數字是「幾離譜」。她指本港有相關法規，但沒有執行，部分建築命令發出多年但無人處理，批評當局的執管力度不足，罰則亦欠阻嚇力，令業主視收到清拆令如同「食生菜」，導致問題長時間存在。

她認為要解決僭建問題，單靠政府部門加強執管並不足夠，銀行等社會上各個持份者亦要做好把關工作，不應容許有僭建物的物業進行買賣或申請按揭，她指參考其他國家的相關法規，一旦發現有僭建物，不只是業主要負責，就連容許僭建的相關人士也是犯法，認為當局修改《建築物條例》時要留有更多彈性，令條例涵蓋面可以更闊，懲罰亦要有阻嚇性。