迪士尼遊人稀疏 蘭桂坊餐廳即時入座

【本報訊】聖誕假期最後一天，過去人流如鯽的迪士尼樂園亦遊人稀疏，熱門遊戲也不需像往日大排長龍。蘭桂坊協會總監張素媚表示，平安夜蘭桂坊的人流比去年下跌約一成，區內的高級餐廳今年訂枱情況比往年亦稍遜，部分餐廳在昨晚仍然可以即時入座。

昨日天氣回暖，迪士尼樂園有不少家長帶同孩童入內消遣，來自馬來西亞一家4口來港玩5天，他們說過去數天到訪海洋公園及迪士尼樂園，但沒去看燈飾。場內所見，遊人不算多，探險世界只需等候15分鐘便能玩，其他熱門遊戲大都只需等候20分鐘左右。僅魔雪世界仍要等約50分鐘。

剛過去的聖誕是本港全面解除防疫措施後的首個聖誕節，張素媚表示蘭桂坊的客流量不如預期，平安夜人流比去年下跌約一成，氣氛尚算不俗，區內位置較優越的酒吧在入夜後已全部爆滿，市民亦捨得花錢點酒及開香檳，情況也算可以。不過，區內的高級餐廳今年訂枱情況比往年亦稍遜，部分餐廳在昨晚仍然可以即時入座。

寄望除夕夜生意有起色 張發現內地遊客到訪的比例愈來愈高，預計除夕夜的生意及人流會較聖誕長假暢旺，因不少市民都完成短線旅行回港。她認為復常後，市民外遊過節可理解，業界亦會加強推廣吸引本地及海外遊客，除了找國際知名唱片騎師「打碟」，亦會趁阿根廷球星美斯明年2月訪港，舉辦一連串跟足球相關的推廣活動。