訪港意欲直線下降 聖誕市道業界失望

酒店貴景點曳 旅遊城市丟席位 數以百萬市民趁聖誕連假外遊，大大削弱本地消費市道。經營零售、飲食的業者都表示，今個聖誕外出港人多、抵港旅客較預期少，生意大不如前，稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮估計業界整體生意較往年聖誕減少20至30%；批發及零售界立法會議員邵家輝表示，聖誕節假期零售業市道一般，當中珠寶業原本預期銷情會有10%升幅，但目前整體生意只與去年持平。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠更指歐美、東南亞及內地旅客來港旅遊意欲直線下降，今個聖誕假的入境團情況整體與業界預期有落差。

餐廳晚市只做一輪客 邱金榮指出，聖誕期間市面較淡靜，不少市民外出旅遊，加上市民認為節日北上消費旅遊是較好選擇，不少餐廳在晚飯時段只做到一輪客人，估計業界整體生意，較往年聖誕減少20至30%；至於尖沙咀和旺角等旅遊區雖然人流不少，但亦只是「旺丁不旺財」，無助刺激本地消費。

邵家輝亦指，節日期間尖沙咀人流非常多，氣氛非常好，但在環球經濟疲弱下，市民消費力已不及疫情前，加上內地消費性價比較高，不少市民寧願北上消費，影響本港銷情。他建議政府繼續舉辦不同活動，業界推出多些優惠，吸引市民及遊客，本港服務文化也要加強，因為連港人也覺得服務態度比以前差。

梁芳遠談到入境遊不如預期，因為歐美、東南亞及內地旅客來港旅遊意欲直線下降，今個聖誕假的入境團情況整體不算理想，與業界預期有落差。她續指，香港的酒店住宿昂貴兼「海鮮價」，很難吸引長線旅客。業界推銷行程時，旅客即使對很多項目有興趣，但看完報價後會嫌貴。即使本地人亦會選擇到附近地區或北上消費，相信很難回復到疫情前的狀態。

不應再以購物作賣點 梁又重申，遊客不會無緣無故回來，如今不應再以「購物」作為賣點，應該推銷香港獨有的中西文化，遊客對香港的歷史文化故事很有興趣，可讓他們重新認識香港，例如圍村及水上居民等。她又建議也加強從業員培訓，增加對香港的深度認識，並介紹予遊客。