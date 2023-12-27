亞博「潮活11」 推動大灣區文創交流

【本報訊】由香港貿易發展局舉辦的「潮活11」（Chill 11）活動，在聖誕期間一連4天假亞洲國際博覽館舉行，昨日圓滿結束。過去4天的活動匯聚約170個文化藝術、飲食、消費娛樂等展商及品牌，聯同明星、名廚、文創人等，表演及工作坊共有逾60場，以推動香港品牌和香港設計，為港澳居民及大灣區旅客提供一個新穎概念、不一樣的文創聖誕，讓大灣區各城巿居民在文創零售娛樂方面，互動交流。

為港品牌提供展示平台 貿發局指，「首次舉辦Chill 11活動，樂見活動一方面成為一個消閒好去處，另一方面亦為本地中小型品牌及文化創意，打造了一站式推廣平台，讓更多大灣區消費者認識其特色產品，推動大灣區內文創交流。」

Chill 11活動是貿發局今年的新嘗試，展商之一的中西文化藝術發展協會表示，未來的消費市場着重情感消費，今次活動定位有前瞻性，能結合文創、藝術和消費，為帶有香港情懷的文創及消費產品提供展示平台。

深圳市羅湖區發展和改革局則表示，Chill 11的主題很新穎，整體布置有趣，有很多打卡布置吸引入場人士，希望學習香港在潮流、藝術、設計的環節，為兩地文化產業搭建平台。是次亦為展會特別製作羅湖潮流消費手冊，首日上午派發給入場人士時，一度供不應求。