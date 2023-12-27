疫毒夾擊 5公院急症須等候逾8句鐘

【本報訊】聖誕長假期完結，冬季流感高峰期亦近了。衞生防護中心監察發現，在12月10日至16日期間，本港流感病毒確診百分比較前一周有所上升，由前一周錄得的3.76%，上升至4.90%；而本地新冠病毒的整體活躍程度雖仍處於較低水平，但也開始有輕微上升。在聖誕長假的最後一天，公立醫院急症室的輪候時間居高不下，昨早一度有5間公立醫院急症室的輪候時間均逾8小時，達最長等候時間的顯示上限。

流感 新冠 確診俱上升 根據最新一期新冠病毒及流感速遞顯示，在第50周、即12月10日至16日期間，流感病毒確診百分比為4.90%，較前一周升1.14%，惟數據暫仍低於9.21%的基線水平；而此周所收集的7,476個呼吸道樣本中，有4.90%為甲型或乙型季節性流感病毒，已分型的流感病毒檢測包括8%為甲型（H1）流感、79%為甲型（H3）流感，以及12%屬乙型流感。同期亦有14宗學校流感樣疾病爆發個案，較前一周的12宗為高。

至於新冠病毒方面，衞生防護中心在同時期錄得兩宗新冠病毒在學校或院舍爆發的報告，受影響人數達12人，對比前一周錄得的爆發報告、影響人數5人更多。

病毒活躍下，急症室求診人數持續高企。截至昨早11時，5間公立醫院急症室，包括廣華醫院、明愛醫院、威爾斯親王醫院、瑪嘉烈醫院及天水圍醫院，其輪候時間均超過8小時；直至晚上輪候時間才有所回落，在晚上7時30分，最長輪候時間為6小時，包括廣華醫院、威爾斯親王醫院、瑪嘉烈醫院及屯門醫院。醫院管理局呼籲，急症室須處理突發意外傷者及危重病人，敬請見諒及耐心等候。若病況輕微的病人可考慮使用私營醫療服務。