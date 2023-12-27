過去3日 港出入境人次均破百萬

【本報訊】聖誕長假期昨結束，截至晚上9時，共有48.6萬人次入境，最多人的管制站是羅湖及落馬洲支綫，機場亦有5.78萬人次入境。而過去3日，本港出入境人次均突破100萬，前日聖誕日有逾101萬人次經各口岸出入境，包括48.2萬人次出境，以及53.5萬人次入境。有旅客表示，過去數天到訪珠海和中山，因內地物價較便宜，人少地方大；亦有人表示獲在中山置業的朋友接待並度假，昨日早點回港為避開返港人潮。

入境處早前預計，聖誕節長假期的最後一日會是入境高峰期，預料高達62.6萬人次。其中，在港珠澳大橋口岸，早上陸續有港人回港；同時亦繼續有旅客訪港，來自澳門的旅客表示，來港4日3夜，當作小旅行，晚上會觀看煙火表演，亦會到商場「打卡」，預計花費數千元。

有抵港的內地學生則說，會即日往返，但數天後會再來港到主題樂園參加跨年慶祝。此外，亦有人是從美國回港探親，並透露留港期間將會到訪離島，甚或會考慮轉到東南亞旅行。

前日10萬人次經羅湖出境 根據入境處數字，前日聖誕節日本港共有逾101萬人次經各口岸出入境，其中出境佔約48萬人次，當中36.2萬為香港居民，8.6萬為內地訪客，3.3萬為其他訪客，以羅湖口岸佔最多，有逾10萬人次，其次是落馬洲支綫口岸，有9.5萬人次。入境則佔約53.5萬人次，當中42.7萬為香港居民，7.6萬為內地訪客，3.2萬為其他訪客。