長假結束 西九高鐵站人流如鯽

【本報訊】聖誕節連假大批港人外遊，昨紛趁假期最後一日回歸，西九龍高鐵站抵港層昨下午人流如鯽，好不熱鬧，離港大堂也有不少內地旅客回程，一家大細行李滿載而歸。有內地旅客表示特地為觀看演唱會來港順便旅遊，今次花費了好幾萬元；有回港的港人則指內地物價較香港便宜一半，未來也會繼續到內地旅遊探親等。

港人北上旅遊 指消費不貴 港人張先生趁聖誕連假與太太一同到廈門旅遊，他笑言連假前一日才心血來潮決定旅行，因要選擇離港5小時車程內的地方，最後決定到廈門遊玩，兩人4日3夜花費不足1萬元，認為當地消費不貴且氣氛不錯。被問及是否較香港「抵玩」，他指豐儉由人，內地也有消費貴的地方，但因疫情復常，故希望離港遊玩，又指今年已去了4次旅行，偶爾也會和朋友在周末到深圳走走逛逛。

許氏兄弟趁學校放假與家人一同返福建鄉下探親共5天，學校一放假便立即起行，弟弟大讚「好玩！」認為內地美食多，哥哥則覺得內地物價較便宜，僅為香港的一半價錢，而且乘坐高鐵也非常方便快捷，過關順暢，可惜較香港欠缺聖誕氣氛，明年若家人有安排也會再回鄉。

內地客專程到港看演唱會 由內地來港玩3天的徐小姐表示，特地為了看歌星張學友演唱會而來，又去了迪士尼樂園的新園區玩樂，花費約幾萬元，她稱聖誕節假期來港人潮很多，聖誕氣氛濃厚，又見西九海旁有煙花表演，但因人流太多「經過就趕緊走了」。潘女士一家則由廈門來港旅遊，花費約一萬多元人民幣，她指今年已來港數次，因乘坐高鐵過來簡單方便，而且香港是購物天堂，購物消費少不了，一家人也玩得非常盡興。