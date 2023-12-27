往湖南途中 司機疑違規越線 韶關車禍港人1死2傷

非「港車北上」 入境處即時提供協助 聖誕連假港人蜂擁外遊，但昨日傳來有港人在廣東韶關遇車禍身亡的消息。特區政府駐粵經濟貿易辦事處（駐粵辦）昨日證實，前日聖誕日（25日）下午，在韶關發生的一宗交通意外中，一名香港居民死亡、另兩名港人受傷。據了解，事發地點為樂昌市，意外涉及一對港人夫婦連同小姨，事件中太太死亡，兩名傷者沒有生命危險。政府發言人表示，涉事車輛為當地私家車，並非網約車，亦非「港車北上」的車輛。而韶關當局的初步調查則懷疑有車輛疑違規越線。近日廣東正值寒潮侵襲，當地交通部門一度需採取交通管制以策安全。

駐粵辦表示，聖誕日下午，韶關市發生一宗交通意外，港人乘客一死兩傷。駐粵辦獲悉事件後，已隨即派員趕赴當地，為遇事港人及家屬提供協助。入境事務處及駐粵辦均稱，會繼續與涉事港人及其家屬保持密切聯繫，並提供一切可行協助。

夫傷妻亡 小姨無生命危險 據了解，事發地點為樂昌市，位於韶關市北部，是廣東省最北面的縣級行政區，意外後傷者被送往韶關樂昌市第二人民醫院。涉事3人為一對夫婦及小姨，他們與另外兩名內地人駕駛私家車北上往湖南，司機是同行的其中一名內地人，途中發生意外，跟其他車輛相撞，港人太太身亡。

事故發生時，廣東正值寒潮侵襲，韶關大部分縣市在冬至都錄得近十年來最低溫，不排除寒潮影響道路安全。翻查當地交通資訊，本月16日起，韶關通往湖南、湖北的京港澳高速韶關北段因受寒潮雨霧天氣影響，須實施交通管制，近日鑑於天氣好轉，當地交通部門已於25日下午1時解除管制。

今年已2宗涉北上港人車禍 今年以來，港人外遊不時發生事故，今年清明節及復活節假期，港府亦接獲兩宗涉及港人的內地交通意外傷亡報告，分別位於福建省福州市、雲南省香格里拉市。其中在4月初福建省福州市一宗交通意外中，全車5名香港人中，司機輕傷，4名乘客死亡，司機在當地接受調查。至於在雲南省香格里拉市的一宗交通意外中，一輛由內地居民駕駛的私家車失事，導致兩名香港居民受傷，以及兩名內地居民死亡。