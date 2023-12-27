趕徵費前大掃除 垃圾山堆在區區

聖誕休館宣傳匱乏 回收點外亂棄雜物 聖誕節連假的最後一日是傳統的「拆禮物日」（Boxing day），但本港各區卻出現垃圾桶爆棚、垃圾站堆積如山的景象，多個「綠在區區」回收點亦見大堆雜物堆積，其中「綠在紅磡」回收點更堆出行人路。垃圾滿瀉與明年4月1日垃圾徵費正式落實有關，港人一改農曆新年前才大掃除的傳統，近日紛趁聖誕連假提早出動。有議員擔心隨着徵費日子臨近，本港垃圾圍城的情況會惡化，建議當局全面評估需求，增撥資源加強回收服務。環保署回覆查詢稱，將向「綠在紅磡」的營辦團體發警告信，要求加強監察及適時清理門外回收物。環保人士則呼籲市民盡好自身回收責任，幫助環境之餘亦避免加重清潔工人的工作量。

佔據半條行人路 中午始見清理 環保署旗下的「綠在區區」回收便利點，在上周五冬至（22日）及周日平安夜提早休息，周一聖誕節及昨日「拆禮物日」休館，但休館日期疑宣傳不足，位於蕪湖街的「綠在紅磡」回收點，昨日凌晨時分門口位置已「淪陷」，雜物堆積如山，分不清是回收物還是垃圾，廢物佔據約半條行人路。昨日約中午時分，門外雜物終見清理，回收點內有人處理回收物，但未有開門營業。

垃圾堆如山的情況近日在多區可見，本報記者昨日巡察沙田區多個垃圾收集站，大圍城河道垃圾收集站內垃圾堆至與圍欄齊高，當中有木架等大件垃圾；同於大圍的富健街垃圾站及沙田街市垃圾站亦見「盛」況。

近日市民齊心除廢，與都市固體廢物徵費將於明年4月正式實施有關，隨着法例生效期臨近，未來數月本港恐現垃圾圍城。議員黃國認為，當局應該全面評估相關需求，尤其農曆新年前市民會「大掃除」整理家居，當局更應提前做好預備措施，以免回收站再出現雜物堆積門外的情況。

證服務未滿足需求 促延長開放 議員梁熙認為回收站外堆積雜物，反映目前回收服務未能滿足垃圾徵費實施後的需求，建議當局增撥資源，與營辦機構商討延長開放時間，以及增設社區流動回收站，讓市民更方便地回收。

綠惜地球總幹事劉祉鋒提醒市民，處理可回收物品如舊書簿雜誌、膠樽等，徵費實施後仍可合法交到回收點，毋須急於送往回收。他認為，政府應加緊相關地點的巡查，又呼籲市民做好自身回收責任，切勿隨便將家居廢物棄置於街邊垃圾桶，最少將物品棄置於大型垃圾收集站，以免加重前線清潔工人的工作量。

環保署：將向營辦團體發警告信 環保署回應稱，在非營運時間內，各「回收便利點」均在門外設置回收籠或回收箱，提供自助回收服務，而因應過往營運經驗，署方早前已發出指引，要求營辦團體於假期期間特別留意可能出現的回收物堆積問題。就「綠在紅磡」的情況，署方指已聯絡營辦團體，團體於昨早清理門外回收物，署方會向營辦團體發警告信，要求加強監察及適時清理門外回收物，以免同類事件再次發生。

劉祉鋒又稱，各個「綠在區區」的回收站有較大空間，可充當二手易物平台，供市民交換狀態良好的舊衣服、書簿、物品等。

他稱，以往「綠在區區」亦曾舉辦類似活動，政府可指示目前「綠在區區」的承辦團體，除了進行回收外，亦要定期舉行這些活動，令市民有地方將閒置舊物交出，使更多物品免淪垃圾。