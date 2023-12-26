自成一家：大幅度重組海外經貿辦

曾幾何時，香港是全球三大金融中心之一，但隨着近來多項指標被新加坡甚至內地城市超越，這個港人長期引以為傲的寶座恐怕很快就要不保了。港府常說要加強向世界說好香港故事，第一步不如先大幅重組海外經貿辦。

香港在海外設有14個經貿辦作為代表，負責提高全球對香港的認識、促進香港和海外的經貿往來。不過從宏觀的角度來看，投資推廣署及貿發局的全球辦事處也具有類似海外經貿辦的功能。這些部門疊床架屋，或許需要重整，才能更好的善用資源，加強香港與國際的聯繫。

此外，本港駐外經貿辦一向是由商務及經濟發展局管轄，這在以前沒有問題，畢竟香港對外的重點工作是經貿合作。但近年香港問題國際化，海外經貿辦面對漫長的國際線輿論戰，未來也要兼顧政治游說和宣傳工作，昔日只負責經貿洽談的職責已不合時宜。當局有必要提升經貿辦的地位和功能，並交由更高層次的司長級部門和官員統籌。

回想香港回歸初期，內地經濟尚未起飛，許多官員不喜歡派駐內地。時移世易，派駐內地尤其是北京，在新時代下反而成為搶手貨。從個人角度來說，港府中層官員都想派駐內地，累積廣泛的內地人脈，為日後晉升鋪路；有這個想法可以理解，但不等於港府就要忽略海外經貿辦。當局應以日本為借鑑，在人事遷調方面作一些微調。

日本政府以前習慣派遣資深的大使到歐盟總部，派去東盟的多是資淺的大使，引起不少東盟國家怨言，認為反映東京不重視東盟。既然歐美漸漸和本港脫鈎，包括東盟和中東在內的亞洲象徵着未來，港府日後應向東盟和中東地區的經貿辦派遣資深的官員，這樣才能更好地推廣香港。