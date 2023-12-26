冰鑑春秋：民進黨全黨鬼上身？

號稱最會選舉的民進黨，今年的表現卻荒腔走板到令人難以置信，除了鬼打牆般跳針認知作戰與抗中保台外，就是找了一個說大陸高鐵沒椅背的乩童到處助講，就連一個本來只有3天話題的違建，都可以鬧到成為選戰攻防的主軸，讓人不禁疑惑，民進黨到底出了甚麼狀況？

原本打算對老家違建硬拗到底的賴清德，看到民意反彈愈來愈大後，本以為拋出「公益信託」可緊急止血，但國安特勤緊急撤哨，竟被拍到居然有多達22張床墊！動員兩個班的兵力去守一間平常沒人住的偏鄉房屋，裏面到底有甚麼高度機密值得這樣做？是賴清德傳聞已久的「春風計劃」檔案？還是蔡英文神龍見首不見尾的論文就藏在這裏呢？

眼看事件無法平息，民進黨一方面開始猛攻柯文哲的農地停車場，另一方面動員萬里在地鄉親寫公開信，哀嘆近日媒體與網紅的輪番前往打卡報道，不僅嚴重干擾他們的生活，還讓他們對能否保障自己的居住權產生恐懼，認為這一切都是政府漠視他們權益導致的結果。

但這封公開信反倒提醒社會大眾，誰是那個最了解礦區生活，又一路擔任國大代表、立法委員、六都市長乃至行政院長，甚至目前還貴為副總統，最有能力協助改善他們生活的人？不就正是賴清德嗎？而偏偏他數十年來除了幫自己家重建，卻毫無作為，這又該怪誰呢？直到現在，民進黨依舊不肯認錯，還宣稱賴家1958年便已存在，不應用現在的法令去評價。可是任何一個有眼睛的人都看得出，2003年違法重建的賴家根本就和當年的簡陋工寮毫無關係！民進黨若繼續這樣鬼上身般的狡辯，而不能誠實面對問題，恐怕將和去年的小智論文一樣，成為壓垮選情的致命關鍵。