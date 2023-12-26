橫眉冷看：香港股市再無希望？

近期財經界的熱門話題，是談論香港恒生指數跌勢，以點數計算，恒指已給台灣加權指數超越了。股市號稱是經濟寒暑表，港股如此不振，似乎代表香港金融中心的招牌快將不保。

股票市場的短期走勢，當真可以反映經濟實況嗎？本文就以近期最矚目的美國道瓊斯指數為例，先回顧這幾年間，道指像瘋狂過山車一般的走勢。2020年2月，道指曾經高見29,000點以上，當時舉世仰望，且看道指何時能突破3萬大關。豈料一個月之後，卻來個「反高潮」，道指急速下墮，2020年3月，一度跌破19,000點，以市值計算，美股損失了約14萬億美元。

及至本文執筆的一刻，道指卻攀上37,000點以上，跟2020年3月相比，升幅超過90%。由2020年2月至今，短短3年多的時間，美股猶如從忉利天宮直墮地獄，又由地獄發狂般往上衝，一舉突破忉利天，現已攀升至更高層次的兜率天，說不定高處未算高，下一步還要朝夜摩天進發。

如果一個投資者傻不楞登，深信股市下跌就代表經濟前景無望，在道指跌至19,000點的時候，從美國市場全面撤資，如今驀然回首，此君豈不是要捶胸頓足？同樣道理，恒指的歷史高位是33,484點，如今卻在16,000點徘徊，你以為股市跌至如此低位，香港再無希望，但說不定兩、三年後，又是一幅截然不同的光景。股市走勢永遠跟大部分人的預期相反，否則股壇大鱷們，如何能吃得肚滿腸肥？

四、五年前，香港不少股民瘋狂入市買騰訊、阿里巴巴的股票，以為是穩賺不賠，其時筆者不為所動，只覺得暗暗好笑。到今天，當人人都說要在香港股市全面撤退之際，哈哈！我也是覺得同樣好笑。