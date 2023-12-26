12月26日(二)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
12月26日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
財困男跳樓 伏屍平台
事主於瑞財樓高處墮下。
【本報訊】前晚10時許，一名男子被發現倒臥於天水圍天瑞邨瑞財樓的平台，保安員揭發事件，懷疑有人從高處墮下，於是報案求助，可惜救護員抵達現場時，證實事主已傷重死亡。執法人員經初步調查後，相信姓黃（35歲）事主由大廈一走廊墮下，雖然現場未有發現遺書，但事主近日懷疑受金錢問題困擾，不排除事件與此有關。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20231226-1226_00176_265/財困男跳樓--伏屍平台
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc