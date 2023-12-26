要聞港聞

財困男跳樓 伏屍平台

事主於瑞財樓高處墮下。 事主於瑞財樓高處墮下。
事主於瑞財樓高處墮下。
【本報訊】前晚10時許，一名男子被發現倒臥於天水圍天瑞邨瑞財樓的平台，保安員揭發事件，懷疑有人從高處墮下，於是報案求助，可惜救護員抵達現場時，證實事主已傷重死亡。執法人員經初步調查後，相信姓黃（35歲）事主由大廈一走廊墮下，雖然現場未有發現遺書，但事主近日懷疑受金錢問題困擾，不排除事件與此有關。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc