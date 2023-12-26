財困男跳樓 伏屍平台

【本報訊】前晚10時許，一名男子被發現倒臥於天水圍天瑞邨瑞財樓的平台，保安員揭發事件，懷疑有人從高處墮下，於是報案求助，可惜救護員抵達現場時，證實事主已傷重死亡。執法人員經初步調查後，相信姓黃（35歲）事主由大廈一走廊墮下，雖然現場未有發現遺書，但事主近日懷疑受金錢問題困擾，不排除事件與此有關。