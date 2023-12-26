病魔煎熬 六旬漢墮樓亡

【本報訊】昨凌晨近4時，執法人員接獲馬鞍山恆安邨恆月樓一名女子報案，指其姓莊（63歲）父親離開住所後失聯，擔心他自尋短見。救援人員到場搜索，最終在大廈平台尋獲事主，懷疑他從上址一後樓梯墮下，已經返魂乏術。消息指，事主有身體病紀錄，懷疑不堪病痛煎熬，一時想不開走上絕路。