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病魔煎熬 六旬漢墮樓亡
六旬漢於恆月樓墮樓。
【本報訊】昨凌晨近4時，執法人員接獲馬鞍山恆安邨恆月樓一名女子報案，指其姓莊（63歲）父親離開住所後失聯，擔心他自尋短見。救援人員到場搜索，最終在大廈平台尋獲事主，懷疑他從上址一後樓梯墮下，已經返魂乏術。消息指，事主有身體病紀錄，懷疑不堪病痛煎熬，一時想不開走上絕路。
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