何文田爆鹹水管 途人扶欄涉水行

【本報訊】昨日凌晨4時許，何文田衛理道與京士柏道交界一行人路爆地下水管，大量鹹水夾雜沙石湧出淹浸行車線，車輛需收慢行駛，有途經市民扶欄杆涉水而行。執法人員到場封閉部分行車線，並召水務署職員到場關閉水掣安排搶修。