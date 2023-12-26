涉9年前姦8歲妹 貨車司機還押候訊

現年21歲的男子，被指於9年前12歲時，在天水圍一單位性侵當時僅得8歲的胞妹。他日前被捕後，遭落案控告強姦及企圖強姦罪，昨被押解往觀塘裁判法院提訊。被告暫時毋須答辯，法庭應控方要求，把案押後至明年3月20日再訊，以便執法部門繼續調查，屆時會轉往屯門裁判法院審理，期間被告須還押。

男被告現年21歲 男被告現年21歲，獲准匿名，並以英文字母「F.Y.H.」作代號。他現面對兩項控罪，包括一項強姦罪及一項企圖強姦罪。控罪指他於2014年某一日，在天水圍某一單位企圖強姦及強姦X。根據香港法例第200章 《刑事罪行條例》 ，任何男子強姦一名女子，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處終身監禁。

據悉，被告現任職貨車司機，而X是他的胞妹，案發時她年約8歲。被告上周六（23日）被執法人員拘捕，之後被正式落案起訴，並於昨被帶到法庭。本案屬屯門裁判法院案件，昨暫時在觀塘法院審理。被告表示明白控罪後，控方隨即申請讓被告暫時毋須答辯，並將案押後至明年3月20日，以便執法人員進一步調查，及諮詢法律意見。控方反對被告保釋。

下月2日覆核保釋 辯方不反對押後，但有保釋申請，並提出一系列保釋條件讓法庭考慮。裁判官聽罷陳詞後，駁回辯方的申請，拒絕讓被告擔保，下令被告還押懲教署看管，同時應控方要求，把案押後到明年3月20日再訊。被告保留每8天覆核保釋的權利，將於明年1月2日，押解往屯門裁判法院再作申請。案件編號：KTCC 2493/2023