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長沙灣副食品市場 門外圍牆遭淋紅油

市場門外圍牆被人淋油。 市場門外圍牆被人淋油。
市場門外圍牆被人淋油。
【本報訊】昨晨8時許，長沙灣副食品批發市場保安員報案，指市場門外圍牆被人淋潑紅油。執法人員到場了解，初步將案列作「刑事毀壞」跟進，暫未有人被捕。歹徒淋油動機有待追查。
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