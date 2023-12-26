垃圾車倒褪 男工夾困石躉亡

【本報訊】打鼓嶺發生致命工業意外。昨午約2時，一輛垃圾車拖頭在禾徑山路新界東北堆填區內倒車時，意外撞倒一名姓李（60歲）男工人，並將其夾在車尾及升降台的石躉之間，在場工友察覺出事，慌忙報案求助。

救援人員到場前，在場工友已經合力救出李男，惟他口吐鮮血，昏迷不醒，縱然救護員對李男使用自動心外壓機，並且火速將其送往北區醫院搶救，惜他延至下午3時27分宣告不治。勞工處在接報後已即時派員到場，現正就意外原因展開調查。

走入升降台處理垃圾 消息指，李男是該個堆填區的垃圾車升降台操作員。事發時，涉事垃圾車駛至意外位置，如常倒車進入升降台，但司機懷疑無留意死者剛好走入升降台處理垃圾，繼續將車倒後。司機察覺李男失去蹤影，升降台無人操控，當下感到奇怪，於是落車查看，殊不知目睹事主被夾困在車尾位置，於是連忙移開垃圾車，不過李男早已奄奄一息，最終未能挽回性命。

環境保護署表示，事主由新界西北廢物轉運站營運合約承辦商所聘用，該署十分重視這宗意外，立刻責成承辦商必須全力配合勞工處調查，並且要在5天內就事件向署方提交報告，該署亦會就事件作出調查。署方人員已聯絡死者家屬以表示慰問及向他們提供所需協助，承辦商亦會向死者家屬提供緊急恩恤金。