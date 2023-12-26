越線玩碰碰車 私家車翻側傾斜

殃及小巴貨Van 推至石壆始停 聖誕佳節，路面仍然車禍多多！前日平安夜，一輛私家車在屯門公路行駛時，懷疑失控撞向小巴後翻側，有「車Cam」拍下較早時私家車已越線行駛，司機發現扭軚回原本行車線，惟最終亦撞向鄰線專線小巴。而捱撞小巴亦意外殃及另一輛客貨車，釀成3車相撞，幸好該宗事故無人傷亡。車禍的成因有待跟進。

前晚9時許，屯門公路一輛往元朗方向行駛的私家車，在近杯渡路對開與一輛專線小巴相撞，私家車繼而失控向右翻側，而小巴則衝前再撼向一輛客貨車，途經駕駛人士見狀代為報案。救援人員接報到場，證實捲入車禍的人士均無受傷，毋須送院。

車Cam直擊曾扭軚失控 有「車Cam」攝下意外一刻，顯示私家車當時沿快線行駛，至上址時突然駛入中線，司機發現隨即扭軚回原本行車線，當與中線之專線小巴平排時，私家車再越線撞向小巴右車身。兩車相撞後，私家車衝向左邊石壆後翻側，小巴則失控越過慢線，一輛沿慢線行駛的客貨車閃避不及，遭小巴猛撼及被推至石壆始停下，影片到此結束，無法從中判斷事故成因。