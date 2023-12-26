大埔屋苑擬傢俬垃圾另徵費 自付到底

【本報訊】討論多年的垃圾徵費計劃落實明年4月實施，除了家居垃圾要購買指定垃圾袋外，屆時市民需要棄置大型傢俬垃圾，可選擇購買11元的指定標籤，或者支付堆填區入閘費。不過，這筆徵費尚未計及垃圾運輸費。大埔有屋苑正構思另一套「徵費制度」，傢俬垃圾入閘除了要攤分堆填區入閘費，還要支付以往由全屋苑包底的運輸費，讓污者自付到底。

大埔怡雅苑設有專門用來棄置傢俬垃圾的區域，居民要棄置就要先找管理處開鎖，附近有閉路電視，防止有人胡亂棄置。怡雅苑業主立案法團主席梁啟明指，處理大型傢俬垃圾很棘手，屋苑劃了位置讓居民棄置，定期安排夾車載走，每個月4車運輸費最起碼要8,000元，一年就逾9萬元。

明年4月1日實施垃圾徵費後，大型傢俬垃圾入堆填區，還要貼11元的指定標籤，另一個選擇是按重量收入閘費，每公噸介乎365至395元。怡雅苑計劃令污者「自付到底」，屆時傢俬垃圾入閘，除了要攤分堆填區入閘費，還要支付以往由全屋苑包底的運輸費。

棄置費10元至150元 梁指，屋苑分了6個傢俬類別或8個類別，按體積及重量劃分，棄置費希望由10元至150元，坦言作為管理層並沒有多餘的資源可以去協助居民棄置垃圾。

究竟丟棄一件家具實際要花費多少錢？以3人梳化為例，環保署估計除開入閘費大約20元，但未計運輸費用。參考怡雅苑的做法，因為梳化體積較大，可能要支付150元，市民都可以選擇買11元的指定標籤，但就要自己搬去食環署垃圾站。