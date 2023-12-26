蟠龍半島14屋霸地 20間僭建收清拆令

【本報訊】紅山半島被爆出僭建風波，政府加緊處理全港各區僭建霸地。屋宇署和地政總署本月到屯門蟠龍半島作聯合巡查，並聚焦優先巡查臨海一帶的28間獨立屋。據實地調查及航拍相片所顯示，初步證實有14間獨立屋涉及非法佔用政府土地的情況。截至本月中旬，屋宇署共向20間僭建獨立屋的業主發出清拆令，並檢控了其中4間獨立屋的業主。

4業主被檢控 屋宇署回覆本報指，直至本月中旬，署方已向20間獨立屋的業主發出清拆令，着令其清拆有關僭建物及糾正違規地盤平整工程，相關清拆令亦已送交土地註冊處，在業權註冊記錄登記即俗稱「釘契」。屋宇署會繼續聯同地政總署進行聯合行動，並會分批向餘下有違規情況的獨立屋業主發出清拆令，以及跟進已發出清拆令的遵辦情況。而地政總署則表示，本月起根據《土地（雜項條文）條例》陸續發出通知給涉事獨立屋業主，飭令相關人士拆除政府土地上的構築物及停止佔用該土地。

屋宇署又稱，過去亦曾因應舉報，就屋苑個別獨立屋的僭建工程及違規地盤平整工程發出清拆令，並向未有遵辦的業主提出檢控。然而，按照航拍照片屋苑內仍有其他獨立屋涉及僭建、違規地盤平整工程和非法佔用政府土地，因此屋宇署和地政總署決定鎖定此屋苑的沿海或近斜坡獨立屋，並展開聯合行動。