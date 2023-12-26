沙田機場巴一拆三 團體倡加密班次

【本報訊】沙田區機場巴士路線月初重組，原有A41線分拆出A42及A46線，但兩條新路線僅提供半日服務，而A41線則同時減少班次，兼改道覆蓋大圍路段，居民及旅客均反映巴士上十分擁擠，連行李架亦爆滿。關注團體建議A41線回復原有路線和班次，並延長A42及A46線服務時間，巴士公司則指正積極與署方溝通，期望下月提升A42線服務。

A41線原本往來愉翠苑至機場，每10至20分鐘一班，運輸署2020年重組，將路線一拆三，分拆出A42及A46線，A41線則要覆蓋大圍；到本月3日實施時，拆出的兩條線只得半日服務，同時A41線減班次，最少30分鐘一班車，較以前多5個站，沙田市中心後7個站才上青沙公路。

十分擠迫 企足一小時車程 雖然龍運巴士公司已因應上周聖誕周末長假，加密A41線班次，但上周六（23日）在沙田市中心乘坐A41巴士往機場，車上仍然十分擠迫，不但有乘客未能上車，就算逼上車亦無位置擺放行李，遑論尋找座位，乘客恐要企足近一個小時車程。

有關注沙田交通的團體稱，沙田市中心作為全區樞紐，又有商業活動，商場及酒店林立，很多當區以至其他地區的市民均會到該處轉車，建議A41線回復原有路線和班次，沙田市中心過後直接上青沙公路，並建議A42及A46線提供全日服務。

龍運表示，重組方案經區議會通過及運輸署審批，正積極與署方溝通，期望下月提升A42線服務；又指聖誕新年假期間，已經加密及協調A41及A46線班次。

沙田區議員兼交通及運輸委員會主席許立燊表示，委員會因各項因素已於今年8月29日最後會議後休會，而期間並未有商討A41及A46路線之重組方案，對龍運回應表示驚訝及無奈。