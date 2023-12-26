子承父業 堅守36年街坊情

【本報訊】「自己都覺得做咗呢行咁耐，都有份執着喺裏面。」龍蟠街市的報紙雜誌攤，由龍蟠苑1987年起就「入伙幾耐做足幾耐」，羅老闆自知網上資訊快靚正，實體攤檔難免輸蝕，但與一眾街坊多年感情讓他倍感不捨。敬業樂業36年，除見證報紙雜誌的歷史外，也是父親留下的一門生意，羅老闆不願就此放棄轉行，在生意收窄的困境下，希望找緊日後繼續經營的機會。

與便利店競爭 賣平一蚊送紙巾 由報紙賣兩蚊一份，羅老闆便開始幫忙父親經營攤檔。憶起當年報業雜誌的盛況，連母親也要幫忙，因為疊報紙也是一門學問，報紙分不少版位，他說：「個客見到頭版唔係有埋內容㗎，入面仲未有娛樂、財經、副刊。」每天早上要花上不少時間疊完一整份才可出售，並說：「啲客成日追快啲，點解啲報紙咁耐都未返！有時都會同啲客有火花㗎！」忙過一個早上後，便會與父親在屋苑酒樓飲茶。

不少報紙雜誌攤檔為與便利店競爭，也會賣平一蚊報紙或贈送紙巾，而羅老闆亦有以此回饋街坊。在訪問當日，有街坊到攤檔與羅先生閒談，擔心他是否即將要結業，坦言若到便利店購買報紙又貴一蚊，也希望多支持有人情味的小商戶。

「有時佢哋唔記得帶錢，或者麵包加咗價，就會話份報紙聽日先畀，冇問題㗎因為大家街坊街里。」更甚者以前有街坊忘記帶銀包，無錢上班，羅老闆二話不說便借50元給他，也是小事一樁，「因為我哋係人性化去做嘢嘛。」在連鎖店大行其道的日子，羅老闆仍希望繼續經營一門小生意，守着與龍蟠苑多年的街坊情。