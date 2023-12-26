大灣區研放寬港澳投資者限制

【本報訊】國家發改委昨日發布《粵港澳大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》，大綱是要經過3年努力，基本上建成一個與國際通行規則銜接的營商環境和制度體系，讓「共商共建共享」體制機制運作更順暢，在全球範圍集聚和配置各類資源要素的能力明顯增強，營商環境競爭力居全球前列。

首先是優化市場准入環境，如「深入推進」深圳放寬市場准入特別措施，對大灣區內地9市開展市場准入效能評估。同時，研究進一步取消或放寬對港澳投資者的資質要求、持股比例、行業准入等限制，將有關開放措施納入內地與香港、澳門《關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）框架下實施。

另一方面要加快建設服務型政府，推動涉企補貼獎勵等政策「一網通辦」、「免申即享」，建立以社會保障卡為載體的「一卡通」服務管理模式。與此配合的是人員來往政策，如「提升跨境通關便利度」，為持港澳永久性居民身份證的外國人，來大灣區內地9市洽談商務、開展科教文衞交流活動提供辦理長期簽證便利；研究為符合條件的大灣區人員赴港澳開展商務、科研等，提供更便利簽注安排。

同時再優化通關流程和作業方式，在更多粵港、粵澳口岸實施「一地兩檢」、「合作查驗、一次放行」等人員通關新模式，結合實際需要推動更多口岸實施「24小時通關」。並要持續推動車輛往來便利，不斷完善「澳車北上」、「港車北上」政策，支持更多符合條件的港澳非營運私家車，毋須配額多次經港珠澳大橋口岸進出廣東省。

擬港澳居民報考內地公務員 《行動計劃》亦特別提到「便利港澳居民來粵發展生活、擴寬港澳居民就業創業空間」，加快推動港澳居民中的中國公民，依法報考大灣區內地公務員，定期發布大灣區急需緊缺人才專業目錄，此外為港澳青年提供更多就業崗位。支持港澳服務提供者在廣東省按規定開設和運營養老服務機構。

另外，「推動跨境便利執業與行業標準共通」，如優化港澳專業人士在大灣區內地的職稱申報評審機制，研究在部分重點領域，率先推動港澳專業人才便利執業。

財金方面則「穩步推進金融市場互聯互通」，如擴大金融業對港澳開放，支持深交所、廣期所與香港交易所深化務實合作。