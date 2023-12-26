未來數天稍回暖 今最高19℃

【本報訊】冬季季候風襲港下，港人今年能過「凍冰冰」的聖誕，昨日市區氣溫一度普遍降至攝氏12度或以下，新界部分地區輻射冷卻較為明顯，打鼓嶺降至最低攝氏4.5度。上水、大埔和沙田等新界地區最低亦在攝氏10度以下。天文台預料未來數天雖然會較暖，但早上仍然清涼。市民仍需注意保暖，尤其一眾「老友記」！

天文台表示，乾燥的冬季季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，今早相當清涼，市區最低氣溫攝氏約14度，新界再低幾度，日間短暫時間有陽光，最高氣溫攝氏約19度。吹和緩至清勁東至東北風，明日初時離岸間中吹強風。

專家籲長者穿3層衣物 因應天氣寒冷，老人科專科醫生佘達明提醒，長者或對溫度較不敏感，但仍要做好保暖，否則一旦體溫過低，身體會出現心跳快和血壓高，隨時誘發心臟病和中風。他建議長者，穿着3層衣物，底層穿保暖底衫、中間再穿羊毛衫，面層則穿夾棉外套。外出時則可按需要戴上頸巾、手套和帽。他又指，長者只要做好保暖，外出運動的問題不大，並提到多活動有助血液循環。