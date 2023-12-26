英外相促放生黎智英 華使館斥干涉內政

國安案審訊期 多番說三道四 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，本月18日起已開審，並定於下月2日續審，屆時會聽取眾被告的答辯。而在本案審訊期間，英方多番說三道四，英國外交大臣卡梅倫日前再聲稱《港區國安法》違反《中英聯合聲明》，促港府釋放黎智英。中國駐英國使館周日（24日）表明，堅決反對英方干涉香港事務和中國內政。

卡梅倫指譴責為正確做法 卡梅倫上周六（23日）接受英國《每日電訊報》訪問時指，他擔任外交大臣後了解過黎智英案件，認為明確譴責《港區國安法》違反《中英聯合聲明》及敦促港府釋放黎智英是正確做法。中國駐英國大使館發言人指，關於黎智英案，中方已多次闡明嚴正立場。中方要求英方尊重事實和法治，停止為反中亂港首惡分子撐腰打氣，停止干涉香港事務和中國內政。

大使館發言人續指，所謂《港區國安法》違反《中英聯合聲明》完全是偽命題，中國政府管治香港的依據是中國憲法和香港《基本法》，《港區國安法》根據中國憲法制訂，並通過《基本法》成為香港法律制度的組成部分。香港回歸後，《中英聯合聲明》的歷史使命已經完成。英國無權借口《聯合聲明》干預香港事務、干涉中國內政。

稱中英「黃金時代」已經過去 另外，卡梅倫形容中英關係的「黃金時代」已經過去，認為中國正變得愈來愈咄咄逼人和強硬，是英國面臨主要安全挑戰之一，英國需要強化安全措施以應對網絡攻擊。中國大使館發言人敦促英方摒棄冷戰思維，停止散布「中國威脅論」，客觀理性看待中國和中英關係。

本案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。本案由3名國安法指定法官李運騰、杜麗冰及李素蘭審理，案件移師西九龍法院（暫代高院）處理，預計審理80天。

案件本月18日開審時，辯方提出發布煽動刊物罪有逾時檢控的法律爭拗，3名法官在上周五（22日）一致裁定控方沒有逾時檢控。案件押後至2024年1月2日續審，屆時料會正式聽取各被告的答辯，控方亦會展開開案陳詞。

案件涉12名被告，包括「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華，該兩人已在2021年8月承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪待判刑，此兩人亦將出庭指證黎智英。另外，6名前蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），則在去年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待黎智英案審結後進行求情及判刑，部分高層會頂證黎智英。