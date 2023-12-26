醫健：成視在人：先天性夜盲症 嚴重可完全失明

先天性的夜盲症多數源於視網膜色素變性，令眼睛的視桿細胞逐漸失去功能，亦即感光細胞發生變異，患者的視力會減退及視野收窄，嚴重更會完全失明。而先天性的夜盲症患者，亦比一般人有更大機會患上白內障或青光眼等嚴重眼疾。

夜盲症發病率約每5,000人就有一人發病，患者在白天的視力正常，與一般人無異，但晚上就會視力不清，無法辨認周圍事物，容易發生碰撞。發病初期，患者未必能即時察覺視力異常，隨年紀增長，病情加重令視力愈差，患者才會察覺問題。夜盲症有高度遺傳性，亦可以與多種疾病有關，例如萊伯氏先天性黑蒙症、巴比二氏綜合症等。

夜盲症患者的視網膜會出現色素斑點，且血管幼細、視神經頭變白等，但亦有非典型症狀的患者，其視網膜可能難以察覺異常，因此可透過眼底檢查、視網膜電流圖、視野檢查等方式去診斷。醫學界至今未有有效治療夜盲症的方法，一般建議患者平時佩戴太陽眼鏡阻擋紫外線對眼睛進一步傷害，或者處方高劑量維他命A及葉黃素減緩病情惡化。另外亦有人工視網膜手術，或特定的基因治療，但費用昂貴。

後天夜盲症或缺維他命A 至於後天的夜盲症可能與缺乏維他命A有關，因為維他命A可轉化成視黃醛，激活視桿細胞，令其感光能力加強。因此，一般人應補充足夠的維他命A，以防患上夜盲症。以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。

奧比斯