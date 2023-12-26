疫後學童自殺增 政府被指太樂觀

【本報訊】本港市民度過了3年的嚴苛防疫歲月後身心俱疲，今年全面解除防疫後，學童自殺潮湧現令人深感憂慮。新任精神健康諮詢委員會主席林正財向傳媒表示，港府在中學推出3層應急機制是權宜之計，將檢視如何做得更好，亦需及早支援高危個案。至於當局是否錯判新冠疫情對學童精神健康的影響，他坦言當局早已預知問題，最初以為可自然過渡，承認或許對此太樂觀。

林正財指，學童精神健康問題較迫切需解決；其他年齡層方面，例如長者自殺率長年高企，面對抑鬱等問題，仍需下工夫，也要關注成年人精神健康。對於有學者質疑應急機制太短且橫跨聖誕假期，林形容機制為權宜之計，港府想「買時間」並檢視如何做得更好，同時透過機制及早找出高危個案轉介治療。他相信若兩個月後情況沒改善，當局不會貿然停止機制。

醫管局最新數字顯示，港府本月起在中學推出為期兩個月的3層應急機制，截至12月10日接獲7宗校長轉介個案及13宗校長電話查詢。教育局指學校已展開第一層應急機制，在校內初步識別較脆弱學生及留意他們有否出現自殺警告信號，政府亦會密切留意機制運作情況，適時檢視安排。

新冠疫情下，學童面對停課，強制戴口罩，甚至不注射疫苗就不得進行某些活動等嚴苛措施，林認為疫情、社交媒體演變、移民潮以至家庭少子化等，形成「計時炸彈」和「完美風暴」引致學童自殺問題，惟本港並非唯一面對該問題的城市。

以為問題可以自然過渡 林又承認政府在疫情對學童精神健康影響上過分樂觀，指港府已預知問題，有盡量將停課等時間壓縮。他指最初以為可以自然過渡得到，但現在才知道不是，要刻意做些事才能過渡到。他又認為學童自殺僅屬精神健康問題的冰山一角，傳統上認為學生是因學業問題、家庭失調、抑鬱症等疾病自殺，但相當多個案並非如此。

他說很多孩子可能是霎時無法面對學業、家庭、朋友關係衝擊，且未建立韌力和適應力，「一時想錯了，以為沒人理他或愛他，選擇了這條路」，而他們不在醫療系統內，更難處理，如單從醫療角度看待問題，會錯過更需援助的隱蔽學童。他強調不想斷錯症，不會貿然指問題出於學校、課程、教師或學生身上，將找出病因並對症下藥。在檢視學校環境方面，他認為不需做研究報告，反而要貼地，已開始跟不同團體傾談，本屆委員會下月亦將開首次會議。