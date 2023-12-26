主持子夜彌撒 周守仁質疑民主制度

【本報訊】天主教香港教區主教周守仁昨在半山堅道的聖母無原罪主教座堂主持子夜彌撒。他在儀式上表示，今日的民主發展，一定程度上是因為過往有君王濫權，不理百姓的幸福死活，但質疑現代的民主制度，是否真的能合理體現人民的尊嚴，抑或變成黨派和資本之間相爭，又指民粹主義不見得是理想，導致互相對立，亦很情緒化，不利於交談。

稱公平未必一視同仁 周守仁指「公平」是按不同人的不同需要和資源而定，不一定一視同仁，各人在不同資源下，應該互相補足。他指無論身處教堂、監獄、劏房或豪宅，抑或正在流徙，不論取向，都可有更美好未來，最重要是願意離開內心的黑暗，擁抱愛和光明。

另外，聖約翰座堂昨晨舉行彌撒，由主任牧師陳國強主持。他主講時指今年是疫情以來首次毋須戴口罩慶祝聖誕，形容是巨大的祝福，又提及今年世界充滿騷動和混亂，包括以巴和俄烏戰事，令人內心很難感受平靜，認為基督徒在當前局勢下，仍可發揮作用，呼籲和平，把握不同機會服務他人，傳遞愛與關懷。