喜見聖誕老人 病童笑入心

疫後復辦派對 大口環醫護送禮物歡聚 患病兒童佳節未能出外過節，大口環根德公爵夫人兒童醫院在昨聖誕節正日復辦疫情後首個聖誕派對及巡遊，醫護人員化身聖誕老人等，與留院患病兒童慶祝聖誕，期望令病童對未來充滿希望。其中16歲男病童，過去3年疫情與母親分隔兩地，母親今年的聖誕願望是兒子能認得自己及家人。另一名13歲童，聖誕願望是出院回家並與朋友相聚。

大口環根德公爵夫人兒童醫院昨晨約11時變得熱鬧，30名留院病童齊齊坐在醫院門外參與聖誕派對。約150多名醫護人員及義工聯同狗醫生等，向病童及探訪的家屬大派聖誕禮物。醫院亦將多架車裝扮成聖誕車隊，帶着打扮成聖誕老人及天使的醫護人員及義工，送上聖誕祝福。

母盼16歲腦癇兒認得家人 患有「新發難治性腦癇持續狀態」的16歲男童王家羿，身體長期抽搐，亦有認知困難。而過去3年疫情令身處內地的王母未能親身探望。王母期望兒子能有藥物變得更清醒，會認得自己及家人。13歲患有罕見遺傳疾病侏儒症的姜宇燊則剛完成延長肢體手術，聖誕願望是盡快拆除固定支架，出院回家並與朋友相聚。

護士冀病童對未來懷希望 籌備活動的呼吸科病房註冊護士周曉聰期望，活動能帶希望予患病兒童，令他們明白疾病不能蠶食其快樂，又說能夠以另一個身份與病人過聖誕倍感開心，希望病童們能對未來繼續滿懷希望。醫院亦會在疫後陸續安排更多戶外活動予病童，例如帶他們乘坐中環摩天輪。