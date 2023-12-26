蘭桂坊人流遜去年 業界寄望除夕夜

【本報訊】昨日是本港全面解除防疫措施後的首個聖誕節，市面洋溢歡樂氣氛，市民亦得以真正笑臉迎人。不過，在移民潮及港人外遊及北上消費影響下，本港零售市道不似預期，即使以往節日狂歡的蘭桂坊，前晚平安夜的人流亦較往年稍遜。蘭桂坊協會指平安夜人流較去年減少約10%，高級餐廳訂枱亦較差，部分在昨晚仍可以即時入座。

高級餐廳未滿座 蘭桂坊協會總監張素媚表示，平安夜蘭桂坊的人流比去年下跌約10%，但氣氛尚算不俗，區內位置較優越的酒吧在入夜後已全部爆滿，市民亦捨得花錢點酒及開香檳，情況也算可以。不過，區內的高級餐廳今年訂枱情況比往年亦稍遜，部分餐廳在前晚仍然可以即時入座。

張說，留意到前晚多了內地遊客到場「打卡」，內地遊客到訪的比例愈來愈高，預計除夕夜的生意及人流會較聖誕長假暢旺，因不少市民都完成短線旅行回港。她認為復常後，市民外遊過節可理解，業界亦會加強推廣吸引本地及海外遊客，除了找國際知名唱片騎師「打碟」，亦會趁阿根廷球星美斯明年2月訪港，舉辦一連串跟足球相關的推廣活動。