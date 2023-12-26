聖誕假期餐飲業悲鳴 生意削一成

【本報訊】港人聖誕長假期蜂擁外遊北上，本地市道堪憂。香港餐飲聯業協會會長黃家和昨在電台節目表示，前日（24日）平安夜飲食業的生意約3.8億元，比去年同期減少逾一成，不少餐廳未爆滿，甚至有酒店餐廳毋須提前訂座。他指出，聖誕節長假期大批市民外遊及北上消費，加上內地訪港旅客數量不理想，前日只有約16萬人次入境，比往年約25萬人次少，出境消費的人數比入境旅客多，令本港餐飲業界生意受打擊。

旅遊促進會總幹事崔定邦同樣在電台節目表示，不少市民出境到內地或其他地方旅遊，估計聖誕及元旦長假期約有三分一港人出境外遊，當中港人報團到內地的報名人數已超越疫情前水平。

市民出遊 消費外流 他指出，市民會參加短途旅行團或自由行到內地旅遊消費，內地近幾年相當進步，很多酒店都很豪華舒適，飲食及消費等開支又較少，市民體驗到好處。

本港則經濟環境一般，航班數目比以前少，假期的機票價格上升，因此，不少市民寧願到內地玩樂。至於來港旅客方面，崔指這個假期來自東南亞的旅行團數目會較平日略多，而內地這幾天不是假期，周末的短途遊客人數會較多。