東呼即應：香港用膳 $65僅3件鱔 內地食飯 侍應展舞姿 高下立見

【本報訊】本港百物騰貴，有網友花費65元用膳，卻獲僅得3小塊鱔件的煲仔飯，大呻「無下次」；反觀內地有食肆餐枱變身舞台，有服務員獻舞，捉正港人心理，看場「大龍鳳」200元有找，所謂「沒比較沒傷害」，港人蜂擁北上消費的原因可見一斑。

餐枱藏機關 服務員徐徐升起 有網友在網上美食關注組，上載了自己用65元買來的煲仔飯之照片，內有3塊鱔件，留言慨嘆價錢貴食物分量卻少得可憐，難以留港消費。有網友質疑說法不夠中肯，因為該飯餐還搭配滑雞或排骨，尚有一杯熱飲，認為原貼文有少許不盡不實之嫌。

不過，不少北上消費過來人也表示，深圳消費本來便已比香港便宜不少，服務員又友善，亦沒有加一服務費，更捉摸到消費者心理，食餐飯竟有服務員獻舞；片段所見她們的舞姿毫不參差，水平堪比南韓偶像團體「刀群舞」。

另一片段則見在一間食肆餐枱中間，設有與人齊高的機關，隨着機關升起，內藏兩個服務員出現眼前，不少食客紛紛拿出手機拍下眼前的這一幕。

內地食肆正是捕捉到港人心理，200元有找的一餐飯，已能欣賞一場「大龍鳳」；反觀在本港用膳，往往要忍受夥計的「黑面」，吃得一肚氣，北上吃的就是虛榮、驚喜，可謂沒比較便沒傷害，否則怎能賺港人消費39億元？