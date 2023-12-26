梅窩殭屍車霸錶位未見票控

【本報訊】除了電動車橫衝直撞，港府推出大嶼山自駕遊計劃後吸引大量外來車輛駛進梅窩，亦造成當區車輛違泊問題嚴重。本報記者早前在場視察，發覺無論是收費咪錶或路邊都泊滿了私家車，但在近梅窩碼頭一帶的數十個收費咪錶，全部車輛皆沒有入錶，卻沒有被抄牌；近街市對出的免費泊車位則淪為「殭屍車」停泊位，有車輛的行車證過期一年，但未見任何票控。

私家車疑「偷雞」入禁區 運輸署在去年12月1日至今年11月30日，共發出約36,600張「大嶼山封閉道路通行許可證」，當中包括12,300張「大嶼山自駕遊」計劃下的許可證；截至今年11月30日，有效許可證共約12,900張。不過，本報記者在梅窩碼頭對出的停車位觀察，至少停泊5輛私家車沒有在擋風玻璃展示許可證，涉嫌「偷雞」駛進禁區。

另外，整個梅窩的違泊問題嚴重，不論在巴士總站及梅窩碼頭停車場都泊滿了私家車及貨車，有居民反映大部分人泊車都不入錶。現場所見，全數停泊在收費錶位的車輛都沒有入錶，即使有警車巡邏，也沒有執法人員落地票控相關車輛。在街市對出的免費泊位，其中一輛黑色私家車車身滿布落葉及鳥糞，記者查看其行車證，發覺已過期超過一年。

執法部門去年於梅窩就違例泊車有168宗，而同年於大嶼山就沒有展示封閉道路通行許可證案件就有2,123宗。部門提醒市民大嶼山南部的道路為封閉道路，進入大嶼山封閉道路行駛的車輛必須附有及展示有效的「大嶼山封閉道路通行許可證」，否則即屬違法。