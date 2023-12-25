撥亂反正：聯美抗敵 終被離棄

上回提到，勾聯外力是菲律賓的歷史傳統。從另一角度看，菲律賓的發展史，就是連串不斷被外國列強侵略、干預和背叛的黑歷史，當中包括西班牙、美國和日本，但不包括中國。中國是菲律賓最早接觸的外國列強，那時候「菲律賓」作為一個國家或民族的概念仍未存在，當時與中國交往的主要叫做「蘇祿王國」。有指明朝鄭和七下西洋時，曾造訪現今的菲律賓領土，但亦有人質疑此說缺乏證據。

不論「三寶太監」有否親身到過菲律賓，可以肯定的是，即使當年雙方的軍事、經濟及文化實力強弱懸殊，中國可從沒想過要攻佔或欺壓對方，而是一直互相尊重，相敬如賓。其中一位蘇祿王在中國朝貢遊歷期間病故，明朝皇帝還為他立碑建墓。西班牙軍隊在16世紀中後葉大舉侵佔菲律賓群島，蘇祿王國曾請求中國介入但遭拒，理由不是中國沒有能力，而是沒有興趣干預別國的紛爭和內政。

西班牙人殖民統治菲島350餘年，掠奪資源及血腥鎮壓不消提，經濟、民生與文明建設亦欠奉，唯一貢獻可能就是根據當時西班牙王子的名字為「菲律賓」命名。有指西班牙將天主教引進當地也屬一項德政，但此舉同時也摧毀了原有的華人、馬來人、印度人及伊斯蘭多元文化。

1898年菲律賓人民在美國支持下，發動革命脫離西班牙獨立，換來的卻是另一場殖民統治。美國與西班牙為了爭奪加勒比海的控制權而開戰，最終西班牙大敗而回，連遠在太平洋的殖民地也輸掉給美國。雖然菲律賓當時明明已獨立，美國還是以2,000萬美元向西班牙聲稱將她買了下來。菲律賓國民當然不肯認數，美國隨即發動美菲戰爭，推翻成立了只有約8個月的菲國第一共和政府，進行二次殖民。