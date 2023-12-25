自成一家：華府挺菲 意在台海

聖誕和新年佳節期間，本來是各國暫時放下爭執的好時機，但中國和菲律賓在南海的衝突不但沒有降溫迹象，近來反而愈演愈烈。中國外長王毅日前更罕有地放重話，警告菲方如果繼續生事生亂，北京必將堅決回應。從王毅這番表態來看，目前毫無疑問是近些年中菲關係最糟糕的時刻，甚至已瀕臨戰爭邊緣。

環顧現今世界，小國和周邊大國之間出現領土爭端並不出奇。小國由於實力懸殊，若無法獲得別的大國支持，肯定沒有動力升級與周邊大國的糾紛。但如果得到其他大國大力支撐，就有可能提升甚至主動挑釁周邊大國。菲律賓近月敢於和北京鬥爭，背後顯然是美國作怪的緣故。

美國力挺菲律賓，不少人認為是因為近10年中國縮小了與美國的軍力差距，美國不能再單方面支配地區安全秩序，只好提出印太戰略，與菲律賓等亞太盟國建立合作機制以圍堵中國。但我以為華府還有另一目的不太為人留意，就是劍指台灣局勢。

在眾多東南亞國家之中，最臨近台灣區域的是菲律賓。美菲是傳統盟友，原本具有密切的合作關係。菲律賓對美國開放的軍事基地，有數個就是位於靠近台灣的呂宋島。美菲如果在軍事領域進一步合作，將可令美國更便利地使用呂宋島，增強美軍對台海危機的反應能力。這也是美國支持小馬可斯政府和北京對着幹的原因之一。

不信的話，大可以看看美國的盟友日本。岸田文雄政府剛剛向菲律賓交付一座日本製防空雷達，這座防空雷達就是放置在呂宋島的一個空軍基地；一旦台海爆發衝突，該座雷達將能探測到台灣海域的空域目標，然後與美日兩國共享訊息。美國挺菲的企圖，在此已經呼之欲出了。